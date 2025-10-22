Ail Benevento ‘Mottola’ in prima linea nel sostegno alla ricerca

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del 52esimo Congresso Nazionale Società Italiana di Ematologia, tenutosi ieri a Milano presso l’AllianzMilanoConventionCenter, la Presidente dell’ AIL Benevento Odv Pierangela Mottola ha consegnato una borsa di studio annuale, dell’importo di Euro 30.000 lordi, alla giovane ricercatrice Giulia Giorgetti per un programma di ricerca sulle tematiche legate al Mieloma Multiplo. Pierangela Mottola nel suo intervento all’assemblea, insieme alla vice-presidente dell’Ail Benevento, Maria Elena Solla, si è detta “onorata di poter condividere con la Società Italiana di Ematologia e con tutti i medici e ricercatori presenti, l’avvio del progetto di ricerca sul Mieloma Multiplo, vinto dalla dottoressa Giulia Giorgetti e finanziato per due terzi dalla donazione in ricordo di Luigina De Santis, amica e volontaria sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

