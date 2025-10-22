Ahi ahi Napoli Conte non si dà pace | il problema è grave

Dopo lo scudetto da sogno dello scorso anno, il Napoli di Antonio Conte vive un inizio di stagione che nessuno si sarebbe aspettato. L’euforia del titolo, quella gioia che aveva travolto una città intera, sembra ormai un ricordo lontano. Il Napoli Campione d’Italia, infatti, è irriconoscibile. La sconfitta con il Torino ha lasciato strascichi pesanti e, senza ombra di dubbio, ha fatto scattare più di un campanello d’allarme. Antonio Conte non riesce a darsi pace. Aveva immaginato tutt’altro inizio, un cammino solido, autoritario, da squadra che vuole difendere il tricolore con le unghie e con i denti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

