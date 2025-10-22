Agricoltura Confeuro | Bene BTA Ismea | binomio giovani-terra Ã¨ prioritÃ Â
La nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole apre ai giovani agricoltori, semplificando lâ€™accesso alla proprietÃ fondiaria e incentivando la rigenerazione dei territori rurali. “ Accogliamo con favore l’ottava edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole (BTA), uno degli strumenti piÃ¹ efficaci messi in campo da ISMEA per favorire l’accesso alla terra da parte dei giovani. Il binomio giovani-terra Ã¨ una prioritÃ strategica per il futuro dell’agricoltura italiana, e interventi come questo rappresentano un passo concreto in quella direzione “, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
