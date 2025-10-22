Agostino Abbagnale | A Seul tre fratelli d’oro I ' Cavalieri delle acque' nella storia con Galeazzi

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il più giovane della famiglia mito del canottaggio ha vinto tre medaglie olimpiche del metallo più prezioso: nel 4 di coppia nel 1988 e nel 2000, e nel doppio nel 1996: "Quando sento i miei compagni il tempo non è passato. Tifavo i miei fratelli ma Redgrave era irreale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

agostino abbagnale a seul tre fratelli d8217oro i cavalieri delle acque nella storia con galeazzi

© Gazzetta.it - Agostino Abbagnale: "A Seul tre fratelli d’oro. I 'Cavalieri delle acque' nella storia con Galeazzi"

News recenti che potrebbero piacerti

Agostino Abbagnale: “Ho avuto una trombosi”/ “Dopo l’oro a Seul 1988, uno choc a 22 anni!” (13 ottobre 2023) - Agostino Abbagnale: “Ho avuto una trombosi”, il racconto del tre volte campione olimpico: “Dopo l’oro a Seul 1988, uno choc a 22 anni! Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Agostino Abbagnale Seul Tre