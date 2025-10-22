Agostino Abbagnale | A Seul tre fratelli d’oro I ' Cavalieri delle acque' nella storia con Galeazzi
Il più giovane della famiglia mito del canottaggio ha vinto tre medaglie olimpiche del metallo più prezioso: nel 4 di coppia nel 1988 e nel 2000, e nel doppio nel 1996: "Quando sento i miei compagni il tempo non è passato. Tifavo i miei fratelli ma Redgrave era irreale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'ORO DI SYDNEY 25 anni fa i Cavalieri delle Acque del quattro di coppia conquistarono l'ultimo oro olimpico maschile a Sydney 2000! Simone Raineri, Rossano Galtarossa, Alessio Sartori e Agostino Abbagnale: grazie per queste eterne emozioni! - facebook.com Vai su Facebook
Agostino Abbagnale: “Ho avuto una trombosi”/ “Dopo l’oro a Seul 1988, uno choc a 22 anni!” (13 ottobre 2023) - Agostino Abbagnale: “Ho avuto una trombosi”, il racconto del tre volte campione olimpico: “Dopo l’oro a Seul 1988, uno choc a 22 anni! Secondo ilsussidiario.net