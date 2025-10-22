Il più giovane della famiglia mito del canottaggio ha vinto tre medaglie olimpiche del metallo più prezioso: nel 4 di coppia nel 1988 e nel 2000, e nel doppio nel 1996: "Quando sento i miei compagni il tempo non è passato. Tifavo i miei fratelli ma Redgrave era irreale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Agostino Abbagnale: "A Seul tre fratelli d'oro. I 'Cavalieri delle acque' nella storia con Galeazzi"