Agguato al pullman Daspo comminati dalla questura di Rieti

Lettera43.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questura di Rieti ha reso noto che i 12 provvedimenti di Daspo emessi dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa al PalaSojourner, durante la partita di basket tra Rieti e Pistoia, comprendono anche i tre tifosi della Sebastiani arrestati per l’ agguato al pullman dei sostenitori toscani, nel quale ha perso la vita uno degli autisti. Otto dei 12 divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive avranno una durata di cinque anni, mentre uno, riguardante un soggetto recidivo, prevede uno stop di nove anni, con conseguente denuncia. I tre arrestati rientrano tra coloro colpiti dal Daspo di cinque anni, e la notifica del provvedimento è stata effettuata in carcere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

