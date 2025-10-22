Agguato al bus di Pistoia nove Daspo agli ultrà
Nove ultrà del Real Sebastiani Rieti coinvolti nell'assalto del pullman ai tifosi del Pistoia Basket non potranno più assistere alle manifestazioni sportive. È quanto deciso dal questore di Rieti che ha emesso il Daspo nei loro confronti. Per otto di loro la durata del provvedimento sarà di cinque anni, per uno in particolare, risultato recidivo, di otto anni. Rimangono in carcere invece i tre fermati per omicidio volontario ritenuti responsabili della morte del secondo autista Raffaele Marianella, mentre le indagini degli inquirenti continuano. Il gruppo dei dodici ascoltati dalla polizia è destinato ad allargarsi anche perché si stanno cercando le due auto che sono fuggite e le persone che sedevano al loro interno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
