Agguati e sparatorie | è guerra tra bande criminali ad Afragola

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' in atto una vera e propria guerra a colpi di pistola. Dopo lo scontro a fuoco di via Sportiglione, ecco una stesa in via Murillo Fatigati, zona al confine tra Afragola e San Marco. Ieri sera, i carabinieri della compagnia di Casoria, hanno repertati 40 bossoli di vario calibro, segno tangibile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

