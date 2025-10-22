Agguati e sparatorie | è guerra tra bande criminali ad Afragola

E' in atto una vera e propria guerra a colpi di pistola. Dopo lo scontro a fuoco di via Sportiglione, ecco una stesa in via Murillo Fatigati, zona al confine tra Afragola e San Marco. Ieri sera, i carabinieri della compagnia di Casoria, hanno repertati 40 bossoli di vario calibro, segno tangibile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it