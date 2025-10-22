Aggressioni in via Menicucci e piazza Roma identificati e denunciati i responsabili

ANCONA – La polizia di Stato della Questura di Ancona ha identificato e denunciato gli autori dei due episodi di aggressione avvenuti in via Menicucci lo scorso 29 settembre e in piazza Roma lo scorso 11 ottobre. Nel primo caso, un diverbio generato da futili motivi, verificatosi poco prima alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

