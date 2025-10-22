Aggressione in centro FI | Dalle indagini emerge realtà diversa da picchiatori fascisti a caccia di stranieri

Cesenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coordinatore comunale di Forza Italia, Michele Pascarella, torna sull'aggressione in centro denunciata da un 30enne di origine albanese. “Ora che le nebbie, che avvolgevano l’identità degli autori dell’episodio di violenza avvenuto la notte tra l’11 ed il 12 ottobre scorso nel centro di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

