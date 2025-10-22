Aggressione in centro FI | Dalle indagini emerge realtà diversa da picchiatori fascisti a caccia di stranieri

Il coordinatore comunale di Forza Italia, Michele Pascarella, torna sull'aggressione in centro denunciata da un 30enne di origine albanese. “Ora che le nebbie, che avvolgevano l’identità degli autori dell’episodio di violenza avvenuto la notte tra l’11 ed il 12 ottobre scorso nel centro di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Cesena, aggressione in centro, scrivono alcuni dei partecipanti e presenti ai fatti: “Non era una sfilata politica, ma una cena tra amici. Siamo stati provocati” Vai su Facebook

Aggressione in centro storico. Arriva l'ambulanza, ma anche i militi vengono circondati e scappano col ferito a bordo https://genovaquotidiana.com/2025/10/20/aggressione-in-centro-storico-arriva-lambulanza-ma-anche-i-militi-vengono-circondati-e-scappano- - X Vai su X

Cesena: indagini su un “agguato xenofobo in centro” - La descrizione fornita è quella di un gruppo di giovani vestiti di nero in cammino per il centro città nella notte tra sabato e domenica scorsi. Segnala corriereromagna.it

Cesena, aggressione in centro, scrivono alcuni dei partecipanti e presenti ai fatti: “Non era una sfilata politica, ma una cena tra amici. Siamo stati provocati” - «Scriviamo questa lettera perché siamo stanchi e indignati per gli aggettivi di “razzisti” o “neofascisti” che giornali, istituzioni e persino il ... corriereromagna.it scrive

Aggressione xenofoba da parte di un gruppo ultras, Lattuca telefona all'aggredito - Un’aggressione in pieno centro a Cesena, di matrice xenofoba, che avrebbe coinvolto uno pseudo gruppo ultras di giovanissimi. Segnala rainews.it