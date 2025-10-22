Aggressione brutale alla stazione di Portichetto | 36enne ferito e treno da Milano bloccato

Violenta aggressione nel primo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Luisago Portichetto. Un uomo di 36 anni, colpito ripetutamente alla testa da due persone, è stato soccorso e portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia con un trauma cranico.L’episodio è avvenuto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

