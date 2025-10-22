Aggressione brutale alla stazione di Portichetto | 36enne ferito e treno da Milano bloccato

Quicomo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violenta aggressione nel primo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Luisago Portichetto. Un uomo di 36 anni, colpito ripetutamente alla testa da due persone, è stato soccorso e portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia con un trauma cranico.L’episodio è avvenuto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

aggressione brutale stazione portichettoViolenta lite alla stazione: un ferito e treno bloccato - Un uomo straniero di 36 anni è stato inseguito e picchiato da due persone. Segnala laprovinciadicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Brutale Stazione Portichetto