Aggressione a Milano | donna ferita per strada con una coltellata al volto

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 55 anni è stata gravemente ferita questa mattina in via Grassin, alla periferia nord di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita al volto con una coltellata durante un’aggressione avvenuta in strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Locale, che ha subito avviato le indagini. La vittima ricoverata in gravi condizioni al Niguarda La. 🔗 Leggi su Feedpress.me

aggressione a milano donna ferita per strada con una coltellata al volto

© Feedpress.me - Aggressione a Milano: donna ferita per strada con una coltellata al volto

News recenti che potrebbero piacerti

aggressione milano donna feritaAggressione a Milano: donna ferita per strada con una coltellata al volto - Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita al volto con una coltellata durante un’aggressione avvenuta in strada. Da gazzettadelsud.it

aggressione milano donna feritaUna donna è stata ferita al volto con un coltello a Milano, è grave: il suo aggressore è ricercato - In via Grassini a Milano, una donna di 55 anni è stata colpita al volto con un coltello. Si legge su fanpage.it

aggressione milano donna feritaMilano, donna ferita al volto con un coltello: è grave. Caccia all'aggressore, in fuga su uno scooter - Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassin, alla periferia nord di Milano. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Milano Donna Ferita