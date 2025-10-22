Aggressione a Milano donna ferita per strada con una coltellata al volto | inquirenti alla ricerca del marito

Una donna di 55 anni è stata gravemente ferita questa mattina in via Grassin, alla periferia nord di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita al volto con una coltellata durante un’aggressione avvenuta in strada. La donna era accanto all’androne di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Locale, che ha subito avviato le indagini.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

