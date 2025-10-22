Aggressione a Milano donna ferita per strada con una coltellata al volto | inquirenti alla ricerca del marito

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 55 anni è stata gravemente ferita questa mattina in via Grassin, alla periferia nord di Milano. Secondo le prime ricostruzioni,  sarebbe stata colpita al volto con una coltellata durante un’aggressione avvenuta in strada. La donna era accanto all’androne di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Locale, che ha subito avviato le indagini.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

aggressione a milano donna ferita per strada con una coltellata al volto inquirenti alla ricerca del marito

© Feedpress.me - Aggressione a Milano, donna ferita per strada con una coltellata al volto: inquirenti alla ricerca del marito

Approfondisci con queste news

aggressione milano donna feritaAggressione a Milano: donna ferita per strada con una coltellata al volto - Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita al volto con una coltellata durante un’aggressione avvenuta in strada. Scrive msn.com

aggressione milano donna feritaMilano, donna lotta per la vita dopo essere stata accoltellata al volto: caccia all'ex marito - La donna, ferita con piu' coltellate, anche al volto, e' stata trasportata in codice rosso in ospedale in c ... Riporta affaritaliani.it

aggressione milano donna feritaMilano, donna di 55 anni accoltellata al volto in periferia nord - Trasportata in codice rosso al Niguarda, la Polizia locale indaga per ricostruire la dinamica dell’aggressione ... Si legge su laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Milano Donna Ferita