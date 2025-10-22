Aggressione a Milano donna ferita per strada con una coltellata al volto | fermato il marito
Una donna di 52 anni, Luciana Ronchi, è stata gravemente ferita questa mattina in via Grassini, alla periferia nord di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita al volto con una coltellata durante un’aggressione avvenuta in strada. La donna era accanto all’androne di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Locale, che ha subito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Un mese di appostamenti, poi l'aggressione: 62enne accoltellata al collo e al torace in strada a Milano, ora è grave. - facebook.com Vai su Facebook
? Aggressione a Milano: scaraventano fuori da un tram un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano http://dlvr.it/TNGDC5 #Milano #Aggressione #Disabilità #SicurezzaPubblica #Giustizia - X Vai su X
Milano, donna lotta per la vita dopo essere stata accoltellata al volto: caccia all'ex marito - Gravissima aggressionee a Bruzzano: si cerca l'ex marito della 62enne ferita con numerose coltellate. Scrive affaritaliani.it
Donna accoltellata in strada a Milano, preso l'ex marito - Fermato dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Donna accoltellata dall'ex marito, è in pericolo di vita. Lui scappa in scooter dopo l'aggressione. La vicina: «Appostato da un mese sotto casa» - Una donna di 62 anni è stata accoltellata più volte, di cui almeno una al volto, questa mattina, 22 ottobre, in via Grassini, in zona Bruzzano, alla periferia nord di Milano. Da leggo.it