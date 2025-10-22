Aggredito e accoltellato in strada durante una zuffa finisce in ospedale
Un uomo di 51 anni è stato accoltellato durante una zuffa in corso Roma a Cologno Monzese nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre. L'aggressore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
