Aggredito e accoltellato in strada durante una zuffa finisce in ospedale

Milanotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 51 anni è stato accoltellato durante una zuffa in corso Roma a Cologno Monzese nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre. L'aggressore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

aggredito accoltellato strada duranteAccoltellato e ucciso in strada a Roma durante una lite con la compagna: fermato un 44enne con i pantaloni ancora sporchi di sangue - Fermato un 44enne di Capo Verde con i vestiti ancora sporchi di sangue. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredito Accoltellato Strada Durante