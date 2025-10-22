Aggredito e accoltellato in strada durante una rissa
Un uomo di 51 anni è stato accoltellato durante una rissa in corso Roma a Cologno Monzese nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, sul posto per i rilievi.La zuffa e l’accoltellamentoTutto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
