Afragola raffica di spari contro un’abitazione | 40 bossoli trovati

2anews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di paura ad Afraola: ignoti hanno crivellato di colpi la facciata di una casa. Nessun ferito, ma gli inquirenti non escludono un collegamento con l’agguato avvenuto due sere fa. Notte ad alta tensione ad Afragola. Martedì 21 ottobre ignoti hanno esploso numerosi colpi d’arma da fuoco contro le pareti esterne di un’abitazione in Traversa . 🔗 Leggi su 2anews.it

afragola raffica di spari contro un8217abitazione 40 bossoli trovati

© 2anews.it - Afragola, raffica di spari contro un’abitazione: 40 bossoli trovati

Approfondisci con queste news

afragola raffica spari controAfragola, raffica di spari contro un’abitazione: 40 bossoli trovati - Notte di paura ad Afragola: ignoti hanno crivellato di colpi la facciata di una casa. Scrive 2anews.it

afragola raffica spari controAfragola, spari a raffica contro un’abitazione: ritrovati 40 bossoli - Un’esplosione di colpi nella tarda serata di ieri ad Afragola (Napoli) dove i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in traversa Murillo ... Riporta pupia.tv

afragola raffica spari controAfragola, abitazione crivellata di proiettili: sparati almeno 40 colpi con diverse armi - Raffica di proiettili contro la parete di un'abitazione ad Afragola (Napoli); indagano i carabinieri, esplosi almeno 40 colpi ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Afragola Raffica Spari Contro