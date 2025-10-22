Afragola raffica di spari contro un’abitazione | 40 bossoli trovati
Notte di paura ad Afraola: ignoti hanno crivellato di colpi la facciata di una casa. Nessun ferito, ma gli inquirenti non escludono un collegamento con l’agguato avvenuto due sere fa. Notte ad alta tensione ad Afragola. Martedì 21 ottobre ignoti hanno esploso numerosi colpi d’arma da fuoco contro le pareti esterne di un’abitazione in Traversa . 🔗 Leggi su 2anews.it
