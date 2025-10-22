Notte di paura in Traversa Murillo Fatigati, ad Afragola, dove ignoti hanno esploso numerosi colpi d’arma da fuoco contro le pareti esterne di un’abitazione. L’allarme è scattato ieri in tarda serata, martedì 21 ottobre, quando i residenti hanno segnalato ai Carabinieri una serie di spari provenienti dalla zona. Afragola, raffica di colpi contro un’abitazione: 40 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Afragola, raffica di colpi contro un’abitazione: 40 bossoli trovati sul posto