Afragola abitazione crivellata di proiettili | sparati almeno 40 colpi con diverse armi
Raffica di proiettili contro la parete di un'abitazione ad Afragola (Napoli); indagano i carabinieri, esplosi almeno 40 colpi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Cronaca Afragola e Caivano: nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti e denunciato altre due persone - facebook.com Vai su Facebook
Afragola, abitazione crivellata di proiettili: sparati almeno 40 colpi con diverse armi - Raffica di proiettili contro la parete di un'abitazione ad Afragola (Napoli); indagano i carabinieri, esplosi almeno 40 colpi ... Lo riporta fanpage.it
Afragola, 40 colpi di arma da fuoco contro una casa: sul posto i carabinieri - Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in Traversa Murillo Fatigati ad Afragola per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Come scrive ilmattino.it
Afragola, colpi d’arma da fuoco esplosi nella tarda serata di ieri - Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in Traversa Murillo Fatigati per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Si legge su napolivillage.com