Affitti brevi turistici servono regole più rigide? Il Nordest si spacca
Barcellona imporrà il divieto di locazioni turistiche a partire dal 2028; Parigi, invece, limita a 90 il numero di giorni in cui è possibile affittare la propria casa: questi sono. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
La nuova Manovra del governo Meloni è stata presentata appena qualche giorno fa e già la maggioranza ha iniziato a litigare: il problema principale è la norma sugli affitti brevi, che aumenterebbe l’aliquota per la cedolare secca dal 21% al 26%. E Forza Italia - facebook.com Vai su Facebook
Affitti brevi. Caramanna (FdI): aspettiamo testo definitivo, sensibilità Governo su prima casa proprietà è molto alta https://lavocedelpatriota.it/affitti-brevi-caramanna-fdi-aspettiamo-testo-definitivo-sensibilita-governo-su-prima-casa-proprieta-e-molto-alta/… via - X Vai su X
Affitti brevi turistici, servono regole più rigide? Il Nordest si spacca - Barcellona imporrà il divieto di locazioni turistiche a partire dal 2028; Parigi, invece, limita a 90 il numero di giorni in cui è possibile affittare la propria casa: questi ... Secondo ilgazzettino.it
Affitti brevi, la ricetta di Santori: “Bologna un esempio, dare ai sindaci la possibilità di decidere” - Il Governo ha deciso di introdurre un aumento della cedolare secca dal 21% al 26% e c’è chi valuta la locazione turistica imprenditoriale come alternativa ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Manovra: Boscaini (FI), 'no a nuove tasse, affitti brevi da regolamentare ma servono al turismo' - "Forza Italia è contraria all'aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, come pure è contraria da sempre a qualsiasi aumento delle tasse. iltempo.it scrive