Affitti brevi in Liguria 43mila alloggi | Utili al turismo non per fare cassa
Gli albergatori e i sindacati degli inquilini plaudono all’aumento in Finanziaria, i piccoli proprietari e gli host lo contestano. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Affitti brevi, cosa cambia con la Manovra: la nuova tassa taglia i guadagni per la classe media
La nuova Manovra del governo Meloni è stata presentata appena qualche giorno fa e già la maggioranza ha iniziato a litigare: il problema principale è la norma sugli affitti brevi, che aumenterebbe l'aliquota per la cedolare secca dal 21% al 26%. E Forza Italia
Affitti brevi, in Liguria 43mila alloggi, “Utili al turismo, non per fare cassa” - Gli albergatori e i sindacati degli inquilini plaudono all’aumento in Finanziaria, i piccoli proprietari e gli host lo contestano ... ilsecoloxix.it scrive
Liguria, calano gli affitti brevi per le case delle vacanze: Portofino la meta più cara - Genova – L’estate 2025 fa segnare un inedito calo degli affitti a uso turistico, anche in Liguria. Si legge su ilsecoloxix.it
Estate 2025, in calo gli affitti brevi: aumentano i prezzi e cambiano le abitudini - La Puglia registra volumi di affitto breve più elevati dello scorso anno, ma con ... tg24.sky.it scrive