Affitti brevi Giorgia Meloni si arrende | il governo è pronto alla retromarcia

Thesocialpost.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nodo del contributo delle banche continua a rallentare l’arrivo della manovra economica in Senato. Il confronto tra il governo e gli istituti di credito prosegue a oltranza, ma un’intesa pare vicina. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parla di «un dialogo franco e costruttivo» e ringrazia le banche per lo spirito di collaborazione. Il prelievo resta confermato: 4,5 miliardi nel 2026 e 11 miliardi nel triennio. Le banche, però, contestano diversi aspetti, a partire dalla tassazione crescente – dal 27,5% fino al 40% – applicata agli utili del 2023 accantonati per la distribuzione dei dividendi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

affitti brevi giorgia meloni si arrende il governo 232 pronto alla retromarcia

© Thesocialpost.it - Affitti brevi, Giorgia Meloni si arrende: il governo è pronto alla retromarcia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

affitti brevi giorgia meloni“Non voteremo l’aumento sugli affitti brevi”. Tajani fa muro, tensione nel governo - Giorgia Meloni ha presentato la nuova Legge di Bilancio come una manovra "seria", del valore di 18,7 miliardi di euro, focalizzata su temi come famiglia, ... Da thesocialpost.it

affitti brevi giorgia meloniAffitti brevi, si cambia: il governo è pronto alla retromarcia - Il gettito sarebbe limitato: soltanto 500 milioni ... Lo riporta repubblica.it

affitti brevi giorgia meloniLa sindaca di Firenze Funaro: “Bene Meloni che aumenta le tasse sugli affitti brevi” - La prima cittadina plaude al governo sull'incremento della cedolare secca: "Purtroppo l'esecutivo non ci ascolta sulla legge nazionale che servirebbe a regolare il fenomeno in modo omogeneo in tutta I ... Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Giorgia Meloni