Affitti brevi Giorgia Meloni si arrende | il governo è pronto alla retromarcia
Il nodo del contributo delle banche continua a rallentare l’arrivo della manovra economica in Senato. Il confronto tra il governo e gli istituti di credito prosegue a oltranza, ma un’intesa pare vicina. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parla di «un dialogo franco e costruttivo» e ringrazia le banche per lo spirito di collaborazione. Il prelievo resta confermato: 4,5 miliardi nel 2026 e 11 miliardi nel triennio. Le banche, però, contestano diversi aspetti, a partire dalla tassazione crescente – dal 27,5% fino al 40% – applicata agli utili del 2023 accantonati per la distribuzione dei dividendi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
