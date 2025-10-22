Affitti brevi cosa ha detto Salvini sulla norma inserita nella Manovra

Lettera43.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rispondendo a una domanda sulla norma sugli affitti brevi inserita nella Manovra che aumenta la cedolare secca dal 21 al 26 per cento, anche per coloro che affittano un solo appartamento a uso turistico, Matteo Salvini ha detto ad Agorà che questa misura «non ci sarà», in quanto « alla base o in Parlamento verrà cancellata ». La norma sugli affitti brevi, prevista nella bozza della legge di Bilancio, è una delle misure che ha provocato tensioni all’interno della maggioranza (al pari della tassa sugli extraprofitti bancari ). LEGGI ANCHE: L’emergenza casa tra overtourism e politica miope. 🔗 Leggi su Lettera43.it

affitti brevi cosa ha detto salvini sulla norma inserita nella manovra

© Lettera43.it - Affitti brevi, cosa ha detto Salvini sulla norma inserita nella Manovra

Leggi anche questi approfondimenti

Affitti brevi, cosa cambia con la Manovra: la nuova tassa taglia i guadagni per la classe media - La manovra economica introduce una novità fiscale sugli affitti brevi: la cedolare secca sale al 26% anche sul primo immobile ... Scrive fanpage.it

affitti brevi cosa haCedolare secca al 26% sugli affitti brevi: cosa cambia davvero con la Manovra 2026 - L’aumento al 26% della cedolare secca sugli affitti brevi colpisce anche la prima casa, con forti ripercussioni su piccoli proprietari, turismo, mercato immobiliare e indotto economico. Riporta edilizia.com

affitti brevi cosa haManovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Cosa Ha