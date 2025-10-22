Rispondendo a una domanda sulla norma sugli affitti brevi inserita nella Manovra che aumenta la cedolare secca dal 21 al 26 per cento, anche per coloro che affittano un solo appartamento a uso turistico, Matteo Salvini ha detto ad Agorà che questa misura «non ci sarà», in quanto « alla base o in Parlamento verrà cancellata ». La norma sugli affitti brevi, prevista nella bozza della legge di Bilancio, è una delle misure che ha provocato tensioni all’interno della maggioranza (al pari della tassa sugli extraprofitti bancari ). LEGGI ANCHE: L’emergenza casa tra overtourism e politica miope. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Affitti brevi, cosa ha detto Salvini sulla norma inserita nella Manovra