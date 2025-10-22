Affitti brevi cedolare secca resta al 21% ma senza intermediari | le novità della manovra bollinata
Cambia la misura che innalzava al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi. L'articolo 7 del provvedimento, infatti, mantiene la cedolare al 21% ma in un caso specifico. Lo prevede la manovra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Approfondisci con queste news
#affitti brevi, cedolare secca resta al 21% ma senza intermediari: le novità della manovra bollinata - X Vai su X
Affitti brevi, in 5 anni crescita senza precedenti I dati --->>> https://cityne.ws/RBMzL Vai su Facebook
Manovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Si legge su tg24.sky.it
Affitti brevi, cedolare secca resta al 21% ma senza intermediari: le novità della manovra bollinata - L'articolo 7 del provvedimento, infatti, mantiene la cedolare al 21% ma in un caso specifico. ilmattino.it scrive
Affitti brevi, aumentano le tasse: la cedolare secca arriva al 26% - Nella Manovra salta la riduzione al 21% per la prima casa messa sul mercato: tutte le novità. Da repubblica.it