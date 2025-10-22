Affitti brevi caos per la Manovra Scoppia la polemica sugli aumenti | Colpiti turismo e ceto medio

Manovra che fai, polemica che nasce. Questa volta, tocca agli affitti brevi. Nel comune il segmento rappresenta lo 0,34 per cento del totale delle abitazioni. Secondo l’elaborazione del centro studi Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi) su dati Istat e AirDna, a settembre 2025 gli annunci online erano 267 su 77.820 abitazioni complessive. Un numero contenuto, che tuttavia inserisce anche la città estense nel dibattito nazionale riacceso dalla manovra del Governo, che innalza dal 21 al 26 per cento l’aliquota sulla cedolare secca per gli affitti brevi. Sempre secondo i dati Aigab, a Ferrara risultano 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

