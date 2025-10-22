Cesena, 22 ottobre 2025 – Manicure a 12 euro, cambio smalto a 8 euro. Pedicure con smalto colorato 23 euro, 10 euro con solo smalto. Il semipermanente alza i prezzi: 25 euro nelle mani e 35 euro nei piedi. Sopracciglia e baffetti a 5 euro. Il business cinese delle unghie non si ferma. I centri estetici gestiti da Cinesi continuano a proliferare. La maggior parte delle donne che ci lavorano sono cinesi, ma le scritte non sono asiatiche. Come il centro estetico ‘Noto’ o il centro per estetisti e parrucchiere ‘Ciao Ciao’. Vanno forte per i prezzi dedicati a mani e piedi e lavorano sette giorni su sette (alcuni fanno una pausa solo il lunedì mattina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affiliamo le unghie, viaggio nel business delle manicure cinesi