Il progetto hard rock SIMMONS Project torna con un nuovo e potente concept album, “EFFETTI AVVERSI”, in uscita il 15 novembre 2025 per Ghost Record. Un lavoro dal sound deciso e contemporaneo, che affronta con energia e lucidità temi scomodi e attuali: il controllo delle masse, la manipolazione attraverso la paura e la ribellione come atto di libertà. Ad anticipare l’album, il singolo e videoclip “SPORT ESTREMO”, disponibile dal 31 ottobre 2025, introduce l’universo distopico di EFFETTI AVVERSI, ispirato al film V per Vendetta. In questo scenario oscuro, la paura è l’arma più potente: un virus viene creato per sottomettere il popolo, mentre il sinistro Dott. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Affetti Avversi il nuovo album di SIMMONS Project in arrivo il 15 Novembre