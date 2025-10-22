Afferra la neonata nel passeggio e cerca di rapirla davanti ai genitori panico vicino alla stazione di Bologna | arrestato un minorenne
Ha tentato di rapire una bambina di pochi mesi dal passeggino un minore originario del Gambia arrestato a Bologna. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa in via Carracci, vicino alla stazione ferroviaria. Il giovane è accusato di tentato sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Come ha tentato di rapire la neonata a Bologna. La piccola era con i genitori, una coppia italiana, quando il minore si sarebbe avvicinato e avrebbe tentato di prenderla dal passeggino. Non è ancora chiaro quali fossero le sue intenzioni, ma per fortuna la bimba era assicurata con la cintura e il tentato rapimento è fallito. 🔗 Leggi su Open.online
