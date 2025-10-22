Affari Tuoi una partita senza precedenti | Non ho mai visto una cosa del genere

Dopo 20 puntate, Giorgia (Lombardia) è stata scelta per disputare finalmente la sua partita ad Affari Tuoi. Serena e sorridente, ha beccato proprio il pacco numero 20. Al suo fianco il fratello Edoardo e, dopo qualche battuta sul lavoro della concorrente, pronunciato rigorosamente in inglese (Guest relation manager), la partita ha inizio. Una partita normale. Non è cosa comune, di questi tempi, portare avanti una gara “normale”, senza picchi in un senso o nell’altro. I tiri di Giorgia sono molto equilibrati. Le consentono di assicurarsi 1.000 euro grazie a Gennarino ma, al tempo stesso, le fanno perdere 50 e 75mila. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, una partita senza precedenti: “Non ho mai visto una cosa del genere”

