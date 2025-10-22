Affari Tuoi la mossa incredibile della concorrente E Stefano De Martino resta senza parole Quanto ha vinto Giorgia

Dopo venti puntate di attesa, Giorgia, dalla Lombardia, è finalmente chiamata a giocare la sua partita. Trenta­tré anni, guest relation manager in un hotel di lusso, arriva davanti ai pacchi con il suo sorriso sereno e il fratello Edoardo al fianco. Quando Amadeus le consegna il pacco numero 20, lo stesso delle puntate trascorse a fare il tifo per gli altri, il destino sembra volerle mandare un segnale. I primi colpi raccontano una storia di equilibrio: Giorgia elimina cifre importanti, come 50mila e 75mila euro, ma salva altrettanti blu e conquista 1.000 euro grazie a Gennarino. Una partenza regolare, senza scossoni, che il “dottore” prova a interrompere con la prima offerta della serata: 21mila euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

