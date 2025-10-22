Affari Tuoi e Ballando con le Stelle | non si può sempre vincere e va bene così

Vanityfair.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due programmi di punta di Rai1 sembrano più concentrati a lamentarsi di quello che non hanno anziché gioire per i risultati (alti) che ottengono. Ed è un peccato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

affari tuoi e ballando con le stelle non si pu242 sempre vincere e va bene cos236

© Vanityfair.it - Affari Tuoi e Ballando con le Stelle: non si può sempre vincere (e va bene così)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

affari tuoi ballando stelleAffari Tuoi e Ballando con le Stelle : non si può sempre vincere (e va bene così) - I due programmi di punta di Rai1 sembrano più concentrati a lamentarsi di quello che non hanno anziché gioire per i risultati (alti) che ottengono. Si legge su vanityfair.it

affari tuoi ballando stelleAscolti tv 18 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales, Affari Tuoi contro La ruota - Tu si que vales su Canale 5 è stato il programma più visto con 3 ... Lo riporta fanpage.it

affari tuoi ballando stellePalinsesto Rai, come cambia con la Nazionale: Affari Tuoi salta, Ballando con le stelle in versione notturna. Tutti gli orari - Cambia il palinsesto in casa Rai oggi, sabato 11 ottobre, in occasione della partita della Nazionale. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Ballando Stelle