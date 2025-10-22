Tempo di lettura: 3 minuti Il risveglio della politica campana, stamane, ha il volto scuro della vicesindaca di Santa Maria a Vico Veronica Biondo, coinvolta in una una maxi operazione della Guardia di Finanza di Marcianise. Un’indagine che intreccia politica locale e camorra, con il clan Massaro al centro di un sistema di scambi opachi tra consenso elettorale e favori amministrativi. Biondo, nome noto negli ambienti del centrodestra casertano, è balzata alle cronache non solo per il suo ruolo istituzionale ma anche per la sua recente candidatura alle Elezioni Regionali di Novembre. In corsa nella lista di Forza Italia costruita da Giovanni Zannini, oggi tra i principali riferimenti del partito azzurro, la vicesindaca era indicata come una delle punte avanzate del nuovo corso del partito nella provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Affari con i clan, nei guai candidata di Forza Italia: comincia il domino degli ‘impresentabili’