Aeroporto dello Stretto Cuzzola | Reggio Calabria ha bisogno di tornare a volaredavvero

"Tempo fa, in un mio intervento, riconobbi che la scelta del presidente Occhiuto di finanziare i voli Ryanair sull’aeroporto di Reggio Calabria si era rivelata vincente: i numeri del turismo in città sono cresciuti in modo evidente, e finalmente si respira un po’ di vitalità economica e sociale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”: cantiere avanti tutta. La nuova aerostazione è in arrivo https://gazzettadelsud.it/?p=2115299 - facebook.com Vai su Facebook

Nuove sinergie per #MobilitàAereaInnovativa: ieri incontro del Pres. #Enac Di Palma e del DG D'Orsogna con #ITAAirwars, #ArcherAviation e #UrbanV per nuova collaborazione strategica, in stretto coordinamento con #EASA. Enac mette a disposizione test-b - X Vai su X

Il Sindaco Basile: “l’Aeroporto di Reggio Calabria è anche di Messina, per noi è più comodo di Catania dove andiamo solo per abitudine” | INTERVISTA - Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha espresso quanto è importante l’aeroporto di Reggio Calabria per Messina. Segnala strettoweb.com

Nuovo aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto sicuro: "A Dicembre lo inauguriamo. Si accettano scommesse" - Entro fine anno il "Tito Minniti" sarà dotato di una nuova area partenze. Si legge su reggiotv.it

Il presidente Occhiuto al cantiere dell’aeroporto di Reggio Calabria: “a dicembre l’inaugurazione” | VIDEO - Il presidente Roberto Occhiuto, prima del comizio a Piazza Duomo di Forza Italia, ha visitato il cantiere dell’aeroporto di Reggio Calabria, annunciando ufficialmente che l’inaugurazione avverrà nel p ... strettoweb.com scrive