Aeroporti di Roma trasforma l’esperienza dei passeggeri con l’Assistente Virtuale basato sull’intelligenza artificiale realizzato con Amazon Web Services e Storm Reply

Tpi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aeroporti di Roma (ADR) annuncia il lancio di Virtual Assistant, un avanzato assistente digitale basato su intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’esperienza di viaggio dei milioni di passeggeri che ogni anno transitano dall’aeroporto di Roma Fiumicino, confermato Migliore Aeroporto d’Europa per il settim o anno da ACI Europe. Questa soluzione all’avanguardia, sviluppata in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e Storm Reply, risponde concretamente alle esigenze più urgenti dei viaggiatori fornendo informazioni e supporto in tempo reale. Il Virtual Assistant offre ai passeggeri un accesso rapido e semplice alle informazioni essenziali di viaggio, accompagnandoli durante tutta la loro esperienza in aeroporto. 🔗 Leggi su Tpi.it

