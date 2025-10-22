Reduce dal KO sul campo del Celje l’AEK Atene di Nikolic cerca riscatto in questa seconda giornata della fase a girone di Conference League contro gli scozzesi dell’Aberdeen. I kitrinomavroi sono all’inseguimento dell’Olympiakos in campionato ma hanno trovato un tecnico capace di riportarli in alto dopo la fine dell’esperienza con Almeyda. La squadra deve ancora crescere e acquisire personalità per giocarsela fino in fondo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AEK Atene-Aberdeen (Conference League, 23-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici