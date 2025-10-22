Adorno M5S | Poca trasparenza sui contributi del presidente dell' Ars presentato accesso agli atti

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quando si gestiscono soldi pubblici la trasparenza non è un optional. I cittadini devono poter sapere a chi vengono erogati i contributi gestiti dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Da sei mesi, invece, il sito dell’Ars non ne pubblica gli aggiornamenti. La domanda sorge spontanea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

