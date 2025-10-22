Adorno M5S | Poca trasparenza sui contributi concessi dal presidente dell' Ars chiesto accesso agli atti
"Quando si gestiscono soldi pubblici la trasparenza non è un optional. I cittadini devono poter sapere a chi vengono erogati i contributi gestiti dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. Da sei mesi, invece, il sito dell’ARS non ne pubblica gli aggiornamenti. La domanda sorge spontanea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
? Tra Poco in Campo! ? La nostra squadra il Campus Aprilia è pronta per sfidare Ludis Italica! Alle 21:30 appuntamento al Centro Sportivo Morgana “4”, Via Adorno Camarotta, 3 – Guidonia Montecelio ? Forza ragazzi, puntiamo alla vittoria! Tifate c - facebook.com Vai su Facebook
Contributi erogati dal presidente Ars, la richiesta di Adorno (M5s) - Lo dice la deputata del Movimento 5 Stelle all’Ars Lidia Adorno, che ha presentato una richiesta di accesso agli atti. Lo riporta livesicilia.it