Adesca giornalista in Vaticano durante il Conclave e lo invita a casa | prete accusato di violenza sessuale

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Roma ha chiuso le indagini su Antonio Pelayo. Il giornalista e prete spagnolo 81enne è accusato di violenza sessuale su un cronista durante il Conclave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

