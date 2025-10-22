L’ora solare torna nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, con le lancette spostate un’ora indietro. Ma dietro quel gesto quasi rituale si nascondono nodi che da tempo agitano politica, salute e società. Ed è proprio un esperto italiano a mettere in guardia: il cambio non è innocuo. Leggi anche: Maltempo, scuole chiuse domani per allerta meteo: ecco dove Leggi anche: “Può vincere davvero”. Regionali, il dato è clamoroso: sondaggi che spiazzano La proposta spagnola che scuote l’Europa. Non si tratta solo di un cambio d’orario: Pedro Sánchez, primo ministro spagnolo, ha detto basta. In un video condiviso sui social ha affermato che «cambiare l’ora due volte all’anno non ha più senso», sostenendo che i sondaggi europei mostrano una netta opposizione popolare alla pratica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Addio ora solare". La decisione del Premier: saranno i primi a farlo