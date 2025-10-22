Firenze, 22 ottobre 2025 – Per ora è solo una possibilità, ma l’annuncio è già comparso su più di un portale immobiliare: Autolinee Toscane ha messo in vendita il deposito bus Sita di viale dei Cadorna, nel cuore del quartiere Romito. Un’area strategica a due passi dal centro, oggi adibita ad autorimessa e officina, che potrebbe presto cambiare completamente volto. Nell’inserzione pubblicata su Immobiliare.it, il complesso viene descritto come “un edificio con potenzialità di trasformazione” e si apre alla possibilità di cambio d’uso non solo residenziale o commerciale, ma anche turistico-ricettivo e persino studentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio bus, benvenuti turisti: il deposito At a Firenze cerca compratori. Potrà essere hotel o studentato