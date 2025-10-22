Addio Balsemao | editoreleader politico

1.00 E' morto a 88 anni Francisco Pinto Balsemao, figura centrale della politica e dei media portoghesi. Deputato negli ultimi anni della dittatura, fu tra i fondatori del Partito Socialdemocratico e primo ministro dal 1981 al 1983. Nel giornalismo lasciò un segno profondo, fondando Expresso e il canale SIC, oggi parte del gruppo Impresa, attualmente in trattativa con MediaForEurope della famiglia Berlusconi. In suo onore, il premier Luis Montenegro ha annunciato il lutto nazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it