Addio alla volontaria delle adozioni a distanza di Caritas

Ecodibergamo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL RICORDO. Anna Licini, per più di un quarto di secolo è stata una presenza discreta ma fondamentale, dedicandosi, fino al 2018, con passione al servizio delle adozioni a distanza, uno dei progetti più longevi e significativi della Caritas diocesana bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

addio alla volontaria delle adozioni a distanza di caritas

© Ecodibergamo.it - Addio alla volontaria delle adozioni a distanza di Caritas

Scopri altri approfondimenti

addio volontaria adozioni distanzaAddio alla volontaria delle adozioni a distanza di Caritas - Anna Licini, per più di un quarto di secolo è stata una presenza discreta ma fondamentale, dedicandosi, fino al 2018, con passione al servizio delle adozioni a distanza, uno dei progetti ... Scrive ecodibergamo.it

Adozione a distanza: cos’è e come si fa - Il programma di ActionAid, che promuove l'adozione a distanza di bambini che vivono in situazioni di povertà e marginalità L’adozione a distanza è una forma di solidarietà che ci permette di essere ... Riporta disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Volontaria Adozioni Distanza