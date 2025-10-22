I più lo avranno appreso dagli annunci funebri comparsi ieri sui muri della città: di cognome faceva Zugnoni di nascita e Battaglia da sposata. Come tutte le persone a proprio modo famose, lei era per tutti "la Valeria", anzi, "la Valeria del Cima" come riportato sugli stessi manifesti. Il Cima è il "Cima 11", la notissima trattoria di via Pelosi, a un soffio dalla Collegiata e da piazza Campello, dove quando gli impianti di aspirazione non erano quelli di oggi arrivava il profumo, inconfondibile, a suggerire quando fosse "giorno di trippa". Il Cima ha compiuto soltanto pochi mesi fa 60 anni e Valeria, portata via da una malattia inguaribile a 81, lì ha trascorso la vita, tra cucina e sala, prima con il marito e poi, da quando a soli 36 anni restò vedova, con la sua energia e il suo spirito di sacrificio inesauribili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Valeria, la “Signora del Cima undici“