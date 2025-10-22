Addio a Santo Castronovo il ristoratore che fece dell' uovo con lo zibibbo un simbolo di Don Ciccio
Il mondo della ristorazione palermitani dice addio a uno dei suoi pilastri. È morto a quasi 90 anni Santo Castronovo, erede e fondatore di Don Ciccio, la storica trattoria di Bagheria aperta dal padre Francesco nel 1942. Fu lui a introdurre il piatto che accompagnerà la tradizione del locale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
