Addio a don Piero Suma Ostuni perde un punto di riferimento fondamentale

OSTUNI - Nelle ultime ore la comunità ostunese piange la morte di don Piero Suma, scomparso all'età di 73 anni. Il sacerdote era noto e stimato nella Città Bianca. Si è spento dopo un lungo periodo di sofferenza, ma affrontato con serenità. Al lutto che ha colpito Ostuni, si unisce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Valentina Palmisano: “Don Piero Suma è stato un punto di riferimento per l’intera comunità di Ostuni” - La nostra comunità è privata di un uomo buono, sapiente e profondamente dedito al prossimo. Secondo brindisisera.it

Si è spento il caro Don Piero Suma, per tanti anni parroco a Locorotondo - » scrive Don Stefano Bruno. Come scrive agorablog.it

La Città Bianca saluta don Piero Suma che si è spento a 73 anni - I funerali si terranno domani, 23 ottobre 2025, alle ore 16:00 presso la Parrocchia di San Luigi Gonzaga. Secondo ostuninotizie.it