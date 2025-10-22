Addio a don Piero Schiaffonati parroco di Ziano

La Diocesi di Piacezna-Bobbio comunica che mercoledì 22 ottobre è deceduto don Gianni Piero Schiaffonati, parroco di Ziano.Nato a Borgonovo il 25 febbraio 1936, è stato ordinato presbitero il 23 maggio 1959. Nel 1960 inizia il suo servizio nella parrocchia di Gropparello. Nel 1962 viene nominato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

