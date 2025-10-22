Addio a Caterina Bertoldi una comunità in lacrime
Lutto nel mondo della comunità dell’Alto Garda. Caterina Bertoldi, nota a tutti come “Ketty”, è morta a soli 58 anni nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre.La donna era molto conosciuta a Nago, il suo paese d'origine, e a Torbole dove abitava da anni e dove aveva lavorato prima coi fratelli, presso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
