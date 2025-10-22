Ad Arezzo il Green Innovation Camp | economia circolare e gestione sostenibile dei rifiuti

Arezzonotizie.it | 22 ott 2025

Si è svolto nei giorni scorsi ad Arezzo il “Green Innovation Camp”, un workshop dedicato alla gestione sostenibile dei rifiuti e alla promozione dell’economia circolare, organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con i principali stakeholder ambientali regionali ed europei. L’evento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

