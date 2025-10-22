Ad Alfonsine torna la mostra-mercato per le vie del centro storico

Torna la mostra mercato organizzata dalla ProLoco di Alfonsine, ogni ultima domenica del mese. Appuntamento domenica 26 ottobre dalle 8 alle 17 in piazza Gramsci, corso Matteotti e corso della Repubblica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

