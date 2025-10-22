Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in traversa Murillo Fatigati, ad Afragola, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sconosciuti avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo le pareti esterne di un’abitazione. Non ci sono feriti, repertati 40 bossoli di vario calibro. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ad Afragola esplosi colpi arma da fuoco, a terra 40 bossoli