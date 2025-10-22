Accordo tra Comune e Asl riapre la sala veterinaria | gli animali saranno sterilizzati nel canile

GALATINA – Da lunedì prossimo i medici veterinari della Asl territoriale torneranno a sterilizzare cani e gatti presso il canile sanitario di Galatina, grazie a un accordo che li vedrà presenti in sede per due giorni a settimana.Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Galatina, guidata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

